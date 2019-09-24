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Ракурс
Наслідки теракту в Харкові, фото: «Укрінформ»

Обмін полоненими: до списків включили виконавців кривавого теракту в Харкові — журналіст

24 вер 2019, 14:05
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До списків наступного обміну полоненими між Україною та РФ росіяни включили трьох виконавців теракту, здійсненого під час ходи гідності в Харкові у 2015 році, — Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Теракт у Харкові стався 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту. Тоді загинули чотири людини, ще 11 постраждало.

Серед загиблих був 15-річний Данило Дідик, який йшов попереду колони з українським прапором.

Терористи тоді підірвали протипіхотну радіокеровану осколкову міну МОН-100.

Це два кіло тротилу і чотириста 10-мм кульок зі сталі. Коли тротил вибухає, вони летять на 120 м вперед. І цей сталевий дощ мав викосити десятки людей. Більшість врятувала «Газелька», яка раптово стала між міною і натовпом, — наголосив Цаплієнко.

За даними слідства, виконавців теракту завербували російські спецслужби. Підготовку терористи проходили на території Росії в Бєлгороді, за виконання теракту мали отримати 10 тис. дол. США.

Цаплієнко зазначає, що в Росії та на окупованій території досі перебувають майже триста полонених українців і їх потрібно звідти витягувати.

Питання в тому — яка ціна. Що відчуватимуть батьки Дані, коли вбивць просто відпустять до Росії, — запитує журналіст.

Нагадаємо, звільнений з російського ув’язнення під час обміну полоненими на початку вересня режисер Олег Сенцов пояснив, чому нещодавно підписав екземпляр своєї книги «Маркетер» скандальному проросійському блогеру Анатолію Шарію.

Джерело: Ракурс


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