У київській школі діти спробували на смак добриво, сімох учнів госпіталізували. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/ua/n127223-u-kyyivskiy-shkoli-dity-sprobuvaly-na-smak-dobryvo-semero-uchniv-gospitalizuvaly.html

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Масове отруєння сталося вчора в одній зі шкіл Києва. Тут учні у віці 10−11 років вирішили спробувати на смак мідний купорос, внаслідок чого отруїлися і були доставлені в лікарню.

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Інцидент стався у школі по вулиці Стельмаха в Голосіївському районі столиці, повідомляє «Обозреватель» з посиланням на власні джерела.

З отруєнням до лікарні потрапили семеро учнів. У них діагностували отруєння. Як розповів виданню керівник Госпродпотребслужбы в Києві Олег Рубан, добриво в школу приніс один з учнів, після чого інші діти вирішили спробувати його на смак.

Рубан зазначив, що зараз здоров’ю дітей нічого не загрожує.

Мідний купорос широко використовують в сільському господарстві. Речовину категорично заборонено вживати в їжу, так як воно є отруйним.

Нагадаємо, що минулого тижня в Одесі в шкільній їдальні отруїлися півсотні учнів. Всі вони харчувалися в їдальні навчального закладу. Кількома днями раніше масове отруєння сталося в школі № 2 міста Козятин у Вінницькій області.