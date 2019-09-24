Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У київській школі діти спробували на смак добриво, сімох учнів госпіталізували. Фото: РБК-Украина

У київській школі діти спробували на смак добриво, сімох учнів госпіталізували

24 вер 2019, 13:54
999

Масове отруєння сталося вчора в одній зі шкіл Києва. Тут учні у віці 10−11 років вирішили спробувати на смак мідний купорос, внаслідок чого отруїлися і були доставлені в лікарню.

Loading...

Інцидент стався у школі по вулиці Стельмаха в Голосіївському районі столиці, повідомляє «Обозреватель» з посиланням на власні джерела.

З отруєнням до лікарні потрапили семеро учнів. У них діагностували отруєння. Як розповів виданню керівник Госпродпотребслужбы в Києві Олег Рубан, добриво в школу приніс один з учнів, після чого інші діти вирішили спробувати його на смак.

Рубан зазначив, що зараз здоров’ю дітей нічого не загрожує.

Мідний купорос широко використовують в сільському господарстві. Речовину категорично заборонено вживати в їжу, так як воно є отруйним.

Нагадаємо, що минулого тижня в Одесі в шкільній їдальні отруїлися півсотні учнів. Всі вони харчувалися в їдальні навчального закладу. Кількома днями раніше масове отруєння сталося в школі № 2 міста Козятин у Вінницькій області.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Німеччина ставить візи в російські паспорти жителів ОРДЛО — Bild

У Німеччині не побачили різниці між справжніми російськими паспортами і тими, які після указу Путіна почали видавати в ОРДЛО. Тепер жителі ДНР та ЛНР можуть їздити до Європи. Про це розповіли журналісти Bild

Світові новини
15:49
Новини партнерів
Загрузка...