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В киевской школе дети попробовали на вкус удобрение, семерых учеников госпитализировали. Фото: РБК-Украина

В киевской школе дети попробовали на вкус удобрение, семерых учеников госпитализировали

24 сен 2019, 13:54
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Массовое отравление произошло вчера в одной из школ Киева. Здесь ученики в возрасте 10−11 лет решили попробовать на вкус медный купорос, в результате чего отравились и были доставлен в больницу.

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Инцидент произошел в школе по улице Стельмаха в Голосеевском районе столицы, сообщает «Обозреватель» с ссылкой на собственные источники.

С отравлением в больницу попали семеро учеников. У них диагностировали отравление. Как рассказал изданию руководитель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, удобрение в школу принес один из учеников, после чего другие дети решили попробовать его на вкус.

Рубан отметил, что сейчас здоровью детей ничего не угрожает.

Медный купорос широко используют в сельском хозяйстве. Вещество категорически запрещено употреблять в пищу, так как оно является ядовитым.

Напомним, что на прошлой неделе в Одессе в школьной столовой отравились полсотни учеников. Все они питались в столовой учебного заведения. Несколькими днями ранее массовое отравление произошло в школе № 2 города Казатин в Винницкой области.


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