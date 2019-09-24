В киевской школе дети попробовали на вкус удобрение, семерых учеников госпитализировали. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n127223-v-kievskoy-shkole-deti-poprobovali-na-vkus-udobrenie-semero-uchenikov-gospitalizirovali.html

Ракурс

Массовое отравление произошло вчера в одной из школ Киева. Здесь ученики в возрасте 10−11 лет решили попробовать на вкус медный купорос, в результате чего отравились и были доставлен в больницу.

Loading...

Инцидент произошел в школе по улице Стельмаха в Голосеевском районе столицы, сообщает «Обозреватель» с ссылкой на собственные источники.

С отравлением в больницу попали семеро учеников. У них диагностировали отравление. Как рассказал изданию руководитель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, удобрение в школу принес один из учеников, после чего другие дети решили попробовать его на вкус.

Рубан отметил, что сейчас здоровью детей ничего не угрожает.

Медный купорос широко используют в сельском хозяйстве. Вещество категорически запрещено употреблять в пищу, так как оно является ядовитым.

Напомним, что на прошлой неделе в Одессе в школьной столовой отравились полсотни учеников. Все они питались в столовой учебного заведения. Несколькими днями ранее массовое отравление произошло в школе № 2 города Казатин в Винницкой области.