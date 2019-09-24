Последствия теракта в Харькове, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n127224-obmen-plennymi-v-spiski-vkluchili-ispolniteley-krovavogo-terakta-v-harkove-v-2015-godu-jurnalist.html

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В списки следующего обмена пленными между Украиной и РФ россияне включили трех исполнителей теракта, совершенного во время шествия достоинства в Харькове в 2015 году — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Теракт в Харькове произошел 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта. Тогда погибли четыре человека, еще 11 пострадали.

Среди погибших был 15-летний Даниил Дидык, который шел впереди колонны с украинским флагом.

Террористы тогда взорвали противопехотную радиоуправляемую осколочную мину МОН-100.

Это два кило тротила, четыреста 10-мм шариков из стали. Когда тротил взрывается, они летят на 120 м вперед. И этот стальной дождь должен был выкосить десятки людей. Большинство спасла «Газелька», которая внезапно стала между миной и толпой, — отметил Цаплиенко.

По данным следствия, исполнителей теракта завербовали российские спецслужбы. Подготовку террористы проходили на территории России в Белгороде, за выполнение теракта должны были получить 10 тыс. долл. США.

Цаплиенко отмечает, что в России и на оккупированной территории до сих пор находятся почти триста пленных украинцев и их нужно оттуда доставать.

Вопрос в том — какая цена. Что будут чувствовать родители Дани, когда убийц просто отпустят в Россию, — спрашивает журналист.

Напомним, освобожденный из российского заключения во время обмена пленными в начале сентября режиссер Олег Сенцов объяснил, почему недавно подписал экземпляр своей книги «Маркетер» скандальному пророссийскому блогеру Анатолию Шарию.