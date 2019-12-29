Боевики ЛНР вывезли из Луганска украинских пленных, фото: Радио свобода

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Боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики» выехали на обмен пленными.

Они повезли заложников к месту обмена. Об этом сообщает ТАСС.

Ольга Кобцева, представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, рассказала, что украинских пленных из Луганска вывезли утром 29 декабря. Их доставят на пропускной пункт «Майорское» в «Донецкую народную республику», где состоится обмен.

Она отметила, что 28 декабря была достигнута договоренность относительно окончательных списков. Кобцева выразила надежду, что украинская сторона выполнит свои обещания.

Обмен пленными состоится по формуле «всех установленных на всех установленных». Представитель ЛНР добавила, что некоторые люди могут отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными между Украиной и ОРДЛО состоится 29 декабря. Обмен пройдет на КПВВ «Майорск».