Бойовики ЛНР вивезли з Луганська українських полонених, фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n131434-boyovyky-lnr-vyvezly-z-luganska-ukrayinskyh-polonenyh.html

Ракурс

Бойовики самопроголошеної «Луганської народної республіки» виїхали на обмін полоненими.

Вони повезли заручників до місця обміну. Про це повідомляє ТАСС.

Ольга Кобцева, представник ЛНР в робочій підгрупі з гуманітарних питань контактної групи, розповіла, що українських полонених з Луганська вивезли вранці 29 грудня. Їх доставлять на пропускний пункт «Майорське» в «Донецьку народну республіку», де відбудеться обмін.

Вона зазначила, що 28 грудня було досягнуто домовленість щодо остаточних списків. Кобцева висловила сподівання, що українська сторона виконає свої обіцянки.

Обмін поленими відбудеться за формулою «всіх встановлених на всіх встановлених». Представник ЛНР додала, що деякі люди можуть відмовитись перетинати лінію зіткнення в процесі обміну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обмін полоненими між Україною і ОРДЛО відбудеться 29 грудня. Обмін пройде на КПВВ «Майорське».