Обмін екс-беркутівців: Лук'янівське СІЗО досі блокують, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131433-obmin-eks-berkutivciv-luk-yanivske-sizo-dosi-blokuut-foto.html

Ракурс

Біля Лук’янівського СІЗО громадяни заблокували своїми автомобілями усі можливі виїзди з пенітенціарної установи.

Вони виступили проти рішення Київського апеляційного суду, який звільнив колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», обвинувачених у справі про розстріли на Майдані у лютому 2014 року. У Facebook опубліковані фото з місця події.

Як зазначає журналіст Богдан Кутєпов, станом на 5.45 людей було не дуже багато. Під’їзд до СІЗО досі заблокований сміттєвими баками. Активісти чергують невеликими групами, щоб не допустити виїзду транспортних засобів з території пенітенціарної установи, де можуть перебувати троє екс-беркутівців. Очікується, що біля будівлі збереться більше людей.

Раніше Апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу обвинуваченим у розстрілах на Майдані. П’ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу перебувають у списках на обмін полоненими між Україною та ОРДЛО.