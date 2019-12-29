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На Донеччині після візиту до стоматолога померла 6-річна дівчинка, фото: pixabay

На Донеччині після візиту до стоматолога померла 6-річна дівчинка

29 гру 2019, 08:28
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У Слов’янську Донецької області після візиту до стоматолога померла 6-річна дівчинка.

Обставини трагедії з’ясовують слідчі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

За даними правоохоронців, пацієнтку було доставлено до реанімаційного відділення дитячої лікарні. У неї зафіксували гостру серцеву недостатністю та анафілактичну шокову реакцію. Алергічна реакція почалася після лікування в закладі стоматологічного профілю. Реанімаційні дії не дали результату, дитина померла.

Співробітники правоохоронних органів проводять слідчі дії. Вони спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.

Раніше у Київській області в шкільному автобусі отруїлись діти. Пасажири чули запах горілої пластмаси в салоні.

Джерело: Ракурс


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