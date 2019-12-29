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На Донеччині після візиту до стоматолога померла 6-річна дівчинка, фото: pixabay
На Донеччині після візиту до стоматолога померла 6-річна дівчинкаhttps://racurs.ua/ua/n131432-na-donechchyni-pislya-vizytu-do-stomatologa-pomerla-6-richna-divchynka.htmlРакурс
У Слов’янську Донецької області після візиту до стоматолога померла 6-річна дівчинка.
Обставини трагедії з’ясовують слідчі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
За даними правоохоронців, пацієнтку було доставлено до реанімаційного відділення дитячої лікарні. У неї зафіксували гостру серцеву недостатністю та анафілактичну шокову реакцію. Алергічна реакція почалася після лікування в закладі стоматологічного профілю. Реанімаційні дії не дали результату, дитина померла.
Співробітники правоохоронних органів проводять слідчі дії. Вони спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.
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