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Ракурс
В Донецкой области после визита к стоматологу умерла 6-летняя девочка, фото: pixabay

В Донецкой области после визита к стоматологу умерла 6-летняя девочка

29 дек 2019, 08:28
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В Славянске Донецкой области после визита к стоматологу умерла 6-летняя девочка.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным правоохранителей, пациентку доставили в реанимационное отделение детской больницы. У нее зафиксировали острую сердечную недостаточность и анафилактическую шоковую реакцию. Аллергическая реакция началась после лечения в учреждении стоматологического профиля. Реанимационные действия не дали результата, ребенок умер.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств указанного события.

Ранее в Киевской области в школьном автобусе отравились дети. По словам пассажиров, они ощущали запах горелой пластмассы в салоне.

Источник: Ракурс


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