В Донецкой области после визита к стоматологу умерла 6-летняя девочка, фото: pixabay

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Ракурс

В Славянске Донецкой области после визита к стоматологу умерла 6-летняя девочка.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным правоохранителей, пациентку доставили в реанимационное отделение детской больницы. У нее зафиксировали острую сердечную недостаточность и анафилактическую шоковую реакцию. Аллергическая реакция началась после лечения в учреждении стоматологического профиля. Реанимационные действия не дали результата, ребенок умер.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств указанного события.

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