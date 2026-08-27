Искусственный интеллект впервые помог провести операцию на мозге в Великобритании. Фото:

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Ракурс

Вперше пухлину мозку видалили за допомогою штучного інтелекту.

Унікальну операцію провели в Національному госпіталі неврології та нейрохірургії в Лондоні. Штучний інтелект в реальному часі супроводжував операцію, яку проводили 48-річному Рісу Гібберту. У нього виявили 11-міліметрову доброякісну пухлину гіпофіза. Про це пише BBC.

Пухлина була поруч із судинами та нервами, що відповідають за зір, і поступово почала звужувати периферійне поле зору. Чоловік міг би втратити зір, якби операції не було.

Зазначається, що під час операції через ніс до основи черепа ввели ендоскоп. Штучний інтелект аналізував відео з операційної безпосередньо під час процедури та позначав на екрані важливі судини й нерви. Таким чином він допомагав хірургам визначати найбезпечніші ділянки для видалення пухлини.

Зазначається, що софт створили дослідники Університетського коледжу Лондону. ШІ навчали на сотнях відеозаписів попередніх операцій із видалення пухлин гіпофіза. Також програма вміє відстежувати хірургічні інструменти та їхню взаємодію з тканинами.

Система працює як «друга пара очей» для хірурга. Остаточне рішення під час операції приймають все ж лікарі.

За інформацією BBC, після хірургічного втручання зір пацієнта значно покращився.

Нагадаємо, 24 серпня Україна та Велика Британія підписали «історичну угоду» у сфері штучного інтелекту, в межах якої обидві країни об'єднують зусилля для розробки нових військових можливостей та технологій майбутнього.

Джерело: BBC