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Обмен экс-беркутовцев: Лукьяновское СИЗО до сих пор блокируют, фото: facebook
Обмен экс-беркутовцев: Лукьяновское СИЗО до сих пор блокируют (ФОТО)https://racurs.ua/n131433-obmen-eks-berkutovcev-lukyanovskoe-sizo-do-sih-por-blokiruut-foto.htmlРакурс
Возле Лукьяновского СИЗО граждане заблокировали своими автомобилями все возможные выезды из пенитенциарного учреждения.
Они выступили против решения Киевского апелляционного суда, который освободил бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. В Facebook опубликованы фото с места происшествия.
Как отмечает журналист Богдан Кутепов, по состоянию на 5.45 людей было не очень много. Подъезд в СИЗО до сих пор заблокирован мусорными баками. Активисты дежурят небольшими группами, чтобы не допустить выезда транспортных средств с территории пенитенциарного учреждения, где могут находиться трое экс-беркутовцев. Ожидается, что у здания соберется больше людей.
Ранее Апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения обвиняемым в расстрелах на Майдане. Пятеро бывших сотрудников спецподразделения находятся в списках на обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.
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