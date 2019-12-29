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Ракурс
Обмен экс-беркутовцев: Лукьяновское СИЗО до сих пор блокируют, фото: facebook

Обмен экс-беркутовцев: Лукьяновское СИЗО до сих пор блокируют (ФОТО)

29 дек 2019, 09:02
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Возле Лукьяновского СИЗО граждане заблокировали своими автомобилями все возможные выезды из пенитенциарного учреждения.

Они выступили против решения Киевского апелляционного суда, который освободил бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. В Facebook опубликованы фото с места происшествия.

Как отмечает журналист Богдан Кутепов, по состоянию на 5.45 людей было не очень много. Подъезд в СИЗО до сих пор заблокирован мусорными баками. Активисты дежурят небольшими группами, чтобы не допустить выезда транспортных средств с территории пенитенциарного учреждения, где могут находиться трое экс-беркутовцев. Ожидается, что у здания соберется больше людей.

Обмен экс-беркутовцев: Лукьяновское СИЗО до сих пор блокируют, фото: facebook

Обмен экс-беркутовцев: Лукьяновское СИЗО до сих пор блокируют, фото: facebook

Обмен экс-беркутовцев: Лукьяновское СИЗО до сих пор блокируют, фото: facebook

Ранее Апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения обвиняемым в расстрелах на Майдане. Пятеро бывших сотрудников спецподразделения находятся в списках на обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.

Источник: Ракурс


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