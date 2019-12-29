Обмен экс-беркутовцев: Лукьяновское СИЗО до сих пор блокируют, фото: facebook

https://racurs.ua/n131433-obmen-eks-berkutovcev-lukyanovskoe-sizo-do-sih-por-blokiruut-foto.html

Ракурс

Возле Лукьяновского СИЗО граждане заблокировали своими автомобилями все возможные выезды из пенитенциарного учреждения.

Они выступили против решения Киевского апелляционного суда, который освободил бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. В Facebook опубликованы фото с места происшествия.

Как отмечает журналист Богдан Кутепов, по состоянию на 5.45 людей было не очень много. Подъезд в СИЗО до сих пор заблокирован мусорными баками. Активисты дежурят небольшими группами, чтобы не допустить выезда транспортных средств с территории пенитенциарного учреждения, где могут находиться трое экс-беркутовцев. Ожидается, что у здания соберется больше людей.

Ранее Апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения обвиняемым в расстрелах на Майдане. Пятеро бывших сотрудников спецподразделения находятся в списках на обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.