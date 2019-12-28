Расстрел Майдана: обвиняемые экс-беркутовцы есть в списках на обмен, фото: flickr

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Дело о расстреле активистов на Майдане снова обсуждается в украинском обществе.

Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» есть в списках на обмен. Об этом сообщает Hromadske.

Представители обвинения просят изменить меру пресечения. Названы имена Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которые находятся под круглосуточным домашним арестом. Речь идет также о Павле Аброськине, Сергее Зинченко и Олеге Янишевском, которые остаются под стражей.

Куцый на заседании зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки. В нем сказано, что он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.

Апелляционный суд продолжает заседание, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения. Бывших сотрудников правоохранительных структур обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Напомним, информацию о планах по обмену обвиняемых в расстреле людей на Институтской экс-беркутовцев опубликовали в конце декабря. Сообщалось, что украинская сторона якобы была готова передать их боевикам террористической группировки ДНР.