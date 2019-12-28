Розстріл Майдану: обвинувачені екс-беркутівці є у списках на обмін, фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n131420-rozstril-maydanu-obvynuvacheni-eks-berkutivci-ie-u-spyskah-na-obmin.html

Ракурс

Справа про розстріл активістів на Майдані знову обговорюється в українському суспільстві.

Прокурор Сергій Куций підтвердив, що п’ятеро колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» є у списках на обмін. Про це повідомляє Hromadske.

Представники обвинувачення просять змінити запобіжний захід. Названі імена Сергія Тамтури й Олександра Маринченка, які перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Йдеться також про Павла Аброськіна, Сергія Зінченка та Олега Янішевського, які залишаються під вартою.

Куций на засіданні зачитав лист генпрокурора Руслана Рябошапки. В ньому сказано, що він вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.

Апеляційний суд продовжує засідання, де мають розглянути апеляційні скарги на запобіжний захід екс-беркутівців. Колишніх співробітників правоохоронних структур обвинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, інформацію про плани щодо обміну обвинувачуваних у розстрілі людей на Інститутській екс-беркутівців опублікували наприкінці грудня. Повідомлялось, що українська сторона нібито була готова передати їх бойовикам терористичного угруповання ДНР.