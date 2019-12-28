Кабмин утвердил план реформирования «Укрзализныци», фото: Википедия

https://racurs.ua/n131419-kabmin-utverdil-plan-reformirovaniya-ukrzaliznyci.html

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Реформирование «Укрзализныци» предусматривает разделение на 3 части и частичную приватизацию.

Глава компании Евгений Кравцов рассказал подробности. На сайте «Укрзализныци» опубликован соответствующий план действий.

План предусматривает создание пассажирской, грузовой и инфраструктурной вертикалей. Усилят их взаимодействие и техническое обслуживание, централизацию корпоративных услуг.

В 2020 году организация откажется от региональных железных дорог. Сейчас «Укрзализныця» состоит из филиалов — региональных железных дорог: Юго-Западной, Львовской, Южной и др.

Компенсации расходов на пассажирские железнодорожные перевозки — один из важнейших вопросов. Это планируют решить после перевода на новую систему заказов. Такое решение избавит от субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Чиновники работают и над производством электронного проездного на железнодорожный транспорт. Конкретные сроки его введения не называются. За безопасность будет отвечать орган по расследованию транспортных происшествий.

Напомним, в ноябре премьер-министр Алексей Гончарук спрогнозировал смену руководства «Укрзализныци» за «дикую коррупцию». По его словам, менеджмент «занимается своими карманами».