Кабмін затвердив план реформування «Укрзалізниці», фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131419-kabmin-zatverdyv-plan-reformy-ukrzaliznyci.html

Ракурс

Реформування «Укрзалізниці» передбачає розділення на 3 частини та часткову приватизацію.

Голова компанії Євген Кравцов розповів подробиці. На сайті «Укрзалізниці» опубліковано відповідний план дій.

План передбачає створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей. Відбуватиметься впорядкування їх взаємодії та технічного обслуговування, централізація корпоративних послуг.

У 2020 році організація відмовиться від регіональних залізниць. Наразі «Укрзалізниця» складається з філій — регіональних залізниць: Південно-Західної, Львівської, Південної тощо.

Компенсації витрат на пасажирські залізничні перевезення — одне з найважливіших питань. Це планують вирішити після переведення на нову систему замовлень. Таке рішення позбавить субсидування пасажирських перевезень коштом вантажних.

Чиновники працюють і над провадженням електронного проїзного на залізничний транспорт. Конкретні терміни його введення не називаються. За безпеку відповідатиме орган, який займатиметься розслідуванням транспортних подій.

Нагадаємо, у листопаді прем'єр-міністр Олексій Гончарук спрогнозував зміну керівництва «Укрзалізниці» через «дику корупцію». За його словами, менеджмент «займається своїми кишенями».