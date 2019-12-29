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Обмен пленными: КПВВ «Майорское» закрыли, журналистов не пускают, фото: PavlovskyNews

ДНР передала пленных украинской стороне (ФОТО)

29 дек 2019, 10:29
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Обмен пленными между Украиной и террористической группировкой ДНР состоялся на контрольно-пропускном пункте «Майорское».

КПВВ закрыли, а журналистов не пускают. Фото с места событий опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

Передвигаться на территории транспортными средствами не разрешено. СМИ не удалось получить аккредитацию. По предварительным данным, между Киевом и ДНР состоялся обмен по формуле 87 на 55.

Обмен пленными: КПВВ «Майорское» закрыли, журналистов не пускают, фото: PavlovskyNews

Обмен пленными: КПВВ «Майорское» закрыли, журналистов не пускают, фото: PavlovskyNews

Украина согласовала с ОРДЛО точный список обмена по формуле «всех установленных на всех установленных». Боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики» также привезли украинских пленных на КПВВ. Ольга Кобцева, представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, ранее рассказала, что некоторые пленные могут отказаться переходить линию соприкосновения.

Ранее в штабе Операции объединенных сил заявили, что журналисты не попадут на обмен пленными. Представители власти эту информацию не комментировали.


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