Ракурсhttps://racurs.ua/
Обмен пленными: КПВВ «Майорское» закрыли, журналистов не пускают, фото: PavlovskyNews
ДНР передала пленных украинской стороне (ФОТО)https://racurs.ua/n131436-obmen-plennymi-kpvv-mayorskoe-zakryto-jurnalistov-ne-puskaut-foto.htmlРакурс
Обмен пленными между Украиной и террористической группировкой ДНР состоялся на контрольно-пропускном пункте «Майорское».
КПВВ закрыли, а журналистов не пускают. Фото с места событий опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.
Передвигаться на территории транспортными средствами не разрешено. СМИ не удалось получить аккредитацию. По предварительным данным, между Киевом и ДНР состоялся обмен по формуле 87 на 55.
Украина согласовала с ОРДЛО точный список обмена по формуле «всех установленных на всех установленных». Боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики» также привезли украинских пленных на КПВВ. Ольга Кобцева, представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, ранее рассказала, что некоторые пленные могут отказаться переходить линию соприкосновения.
Ранее в штабе Операции объединенных сил заявили, что журналисты не попадут на обмен пленными. Представители власти эту информацию не комментировали.
Загрузка...