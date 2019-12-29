Обмен пленными: 20 боевиков отказались возвращаться в ДНР, фото: realdoc

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Около 20 боевиков самопровозглашенной «Донецкой народной республики» отказались от обмена.

Они решили остаться на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявила «омбудсмен» ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, удерживаемые Украиной не захотели возвращаться в Донецк. Обмен пленными между Киевом и представителями ОРДЛО происходит на контрольно-пропускном пункте «Майорское».

По данным телеканала «112 Украина», украинцев после завершения обмена доставят на автобусах в Краматорск. Оттуда их самолетом должны отправить в Киев.

Представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» уже передали украинцев, которые незаконно у них удерживались. По предварительным данным, обмен состоялся по формуле 87 на 55. Отпустить заложников должны и боевики «Луганской народной республики». Они уже привезли украинцев к контрольно-пропускному пункту «Майорское». Журналистам запретили доступ на территорию КПВВ, где происходит процедура обмена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 29 декабря состоится обмен пленными с террористическими группировками ЛНР и ДНР. Он согласился обсудить возможность проведения соответствующей процедуры.