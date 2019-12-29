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Обмін полоненими: звільнені судом екс-беркутівці прибули на КПВВ «Майорське, фото: PavlovskyNews

Обмін полоненими: звільнені судом екс-беркутівці прибули на КПВВ «Майорське

29 гру 2019, 12:44
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Екс-беркутівці, які були звільнені судом 28 грудня, прибули на КПВВ «Майорське».

П’ятеро колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» очікують обміну. Про це в коментарі hromadske повідомив адвокат Ігор Варфоломєєв.

Вони сидять в автобусі зараз, на обміні, — заявив він.

Зазначається, що екс-беркутівцям Олегу Янішевському, Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку вдалось покинути Лук’янівське СІЗО. Громадяни блокували своїми автомобілями усі можливі виїзди з пенітенціарної установи, але колишнім міліціонерам вдалось покинути територію.

Обмін полоненими між Україною та представниками ОРДЛО відбувається на контрольно-пропускному пункті «Майорське». З попередньою інформацією, українців доставлять спочатку до Краматорська, а потім відправлять на літаку до Києва.

Нагадаємо, 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив усіх п’ятьох екс-беркутівців під особисте зобов’язання. Українська сторона планує колишніх беркутівців передати бойовикам терористичних угрупувань ДНР і ЛНР. Колишніх міліціонерів обвинувачували у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Джерело: Ракурс


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