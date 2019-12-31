Астрономи показали фото незвичайної спіральної галактики, фото: goodfreephotos

https://racurs.ua/ua/n131487-astronomy-pokazaly-foto-nezvychaynoyi-spiralnoyi-galaktyky.html

Ракурс

Спіральна галактика NGC 4455 зафіксована на фото.

За допомогою телескопа «Хаббл» вчені змогли спостерігати об'єкти, які розташовані на відстані 45 млн світлових років від Землі. На сайті обсерваторії опубліковано відповідний знімок.

Космічне утворення входить у сузір’я Волосся Вероніки. Галактика має незвичайну форму. На думку астрофізиків, детальне дослідження далеких об'єктів дозволить більше дізнатись про формування Всесвіту, а також про можливе існування планет з умовами для життя.

Телескоп «Хаббл» запустили у космос 24 квітня 1990 року. Його вивели на орбіту за допомогою екіпажу корабля багаторазового використання «Діскавері». З тих пір апарат передав на Землю мільйони унікальних знімків. Це дозволило провести 1,2 млн цільових спостережень за 38 тис. космічних об'єктів.

Раніше «Хаббл» зафіксував «спокійну» галактику NGC 3749. Вона знаходиться на відстані 135 млн світлових років від Землі.