Керівник «Укрзалізниці» Кравцов оголосив про відставку, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131486-kerivnyk-ukrzaliznyci-kravcov-ogolosyv-pro-vidstavku.html

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Євген Кравцов, керівник правління АТ «Укрзалізниця», заявив про відставку.

Він вирішив піти з посади. Про це йдеться у його зверненні до наглядової ради компанії.

За словами чиновника, для нього завжди було важливо покращити стан «Укрзалізниці». Кравцов розповів, що разом з командою думав про втілення стратегії розбудови української інфраструктури.

Впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене, — заявив Кравцов.

Детальніше про своє рішення керівник пообіцяв повідомити після ухвалення всіх формальних рішень. Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що розраховує на відставку голови правління АТ «Укрзалізниця».

Очолював «Укрзалізницю» Євген Кравцов з січня 2019 року. У 2021 році закінчується термін його контракту.

Нагадаємо, у грудні Кабмін затвердив план реформування «Укрзалізниці». Нові пропозиції стосуються створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей.