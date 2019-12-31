Знайдено новий спосіб видобутку метану з вічної мерзлоти, фото: pixabay

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Ракурс

Видобуток метану з газогідратних скупчень у вічній мерзлоті можливо здійснювати новим методом.

Шотландські вчені пропонують закачувати у родовища димовий газ. Про це повідомляє журнал Scientific reports.

Експерти Центру з видобутку вуглеводнів Сколтеха провели спільно з вченими Університету Херіота-Уатта дослідження. Вони змогли розробити унікальний спосіб вилучення метану з газових гідратів у вічній мерзлоті.

Потрібно туди закачувати димовий газ, що утворюється під час спалювання палива, — заявили автори експерименту.

Шотландським спеціалістам вдалось не просто добути метан. Вони змогли замістити один гідрат іншим. Це дало змогу зберегти практично незмінними геомеханічні властивості масиву.

На думку вчених, нова технологія дозволить прискорити освоєння родовищ в Арктиці. Людина зможе зменшити техногенний вплив на регіон. Нова методика дозволить зберегти північну природу.

Раніше вчені повідомили, що світ може зіткнутися з нестачею піску та гравію. Вони можуть виявитися найбільш недооціненими природними ресурсами на планеті.