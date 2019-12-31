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В Австралії тисячі туристів втекли до узбережжя океану через лісові пожежі, фото: twitter-Siobhan Heanue

В Австралії тисячі туристів втекли до узбережжя океану через лісові пожежі (ФОТО)

31 гру 2019, 09:56
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Лісові пожежі зафіксовано у австралійських штатах Вікторія та Новий Південний Уельс.

Тисячі туристів втекли до узбережжя океану. Про це повідомляє ВВС.

Місцеві мешканці розповіли, що вдень небо було червоного кольору й скрізь летів попіл. Люди були змушені шукати безпечні місця.

Ми могли почути, як реве вогонь, — розповів житель містечка Малакут в штаті Вікторія.

Ендрю Крісп, комісар з питань надзвичайних ситуацій штату Вікторія, прокоментував ситуацію, яка склалась у регіоні. За його словами, пожежі тривають з початку листопада, а на узбережжі Малакута перебуває близько 4 тис. людей.

В Австралії тисячі туристів втекли до узбережжя океану через лісові пожежі, фото: twitter-Siobhan Heanue

В Австралії тисячі туристів втекли до узбережжя океану через лісові пожежі, фото: twitter-Siobhan Heanue

В Австралії тисячі туристів втекли до узбережжя океану через лісові пожежі, фото: twitter-Siobhan Heanue

Синоптики назвали причиною природного стихійного лиха сильний вітер і середню температуру в 40 градусів. Це могло спричинити 200 нових пожеж у регіоні за останню добу.

Нагадаємо, у листопаді в Австралії через пожежі Сідней затягнуло димом. У штаті Новий Південний Уельс палало 150 тис. га лісу.


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