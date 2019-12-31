Вчені розробили робота-кішку, фото: Elephant Robotics

https://racurs.ua/ua/n131483-vcheni-rozrobyly-robota-kishku-z-shistma-emociyamy-foto-video.html

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Робота-кішка MarsCat створено в Китаї інженерами компанії Elephant Robotics.

За словами вчених, технологія відображає шість емоцій. В YouTube опубліковано відео унікальної розробки.

У механізма є 16 моторизованих суглобів. «Кішка» може пересуватись будинком свого господаря, а також демонструє шість емоцій: байдужість, ентузіазм, енергійність, лінь, сором’язливість і бажання спілкуватися.

Кішка-робот не тільки вміє ходити. Вона також грає з м’ячем, швидко реагує на рухи людини. У «тварини» є камера, динамік, мікрофон, мікропроцесор Raspberry Pi і шість датчиків дотику.

Розпізнавати іграшки і перешкоди MarsCat дозволяють вбудовані технології. В залежності від манери спілкування, за словами авторів розробки, особистість кішки може змінюватись.

Придбати роботизовану тварину можна за 1299 дол. Спеціалісти компанії Elephant Robotics оголосили про збір коштів для проекту. Благодійнику обіцяють надіслати один екземпляр «електрокішки».

Раніше людиноподібних роботів Digit навчили працювати в команді. Компанія Agility Robotics повідомила, що така технологія може використовуватись у автоіндустрії.