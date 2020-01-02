Полигон «Широкий лан». Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n131552-na-poligone-shirokiy-lan-proizoshel-pojar-est-postradavshiy.html

Ракурс

В Николаевской области произошел пожар на полигоне «Широкий лан».

Чрезвычайное происшествие произошло 31 декабря 2019 года около 05.30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений. Вспыхнул палатка, огонь быстро перекинулся на два других. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

В результате пожара сгорело три палатки и пострадал военнослужащий, который получил ожоги. Сейчас пострадавший находится в госпитале, врачи заявляют, что его состояние удовлетворительное.

По факту происшествия проводится служебное расследование. Причина пожара пока неизвестна, ее установят эксперты.

Напомним, 22 декабря во Львовской области горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. В результате пожара погибло четыре человека, еще три получили телесные повреждения и были госпитализированы.