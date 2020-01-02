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https://racurs.ua/n131551-bolee-4-3-tys-rossiyskih-izdaniy-razreshilo-vvozit-goskomteleradio-v-ukrainu-v-2019-godu.html

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Запрет на ввоз российской литературы на территорию Украины действует с конца 2016 года. Соответствующий закон был принят Верховной Радой и подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Тем не менее, закон касается лишь антиукраинской литературы, так что ежегодно Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) расширяет перечень разрешенных к ввозу в Украину российских изданий.

Так, в настоящее время в перечне разрешенной к ввозу в Украину российской литературы находится 15,131 тыс. изданий. Из них 4,314 тыс. было разрешено ввозить в Украину в 2019 году, сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В перечень данной литературы входят произведения российской классики, а также книги иностранных авторов, переведенные на русский язык.

Так, в 2019 году на территорию Украины было ввезено 27,4 млн. экземпляров литературной продукции.

Следует напомнить, что в 2018 году Госкомтелерадио разрешило ввозить в Украину 14,5 тыс. российских изданий.