Книги. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n131551-ponad-4-3-tys-rosiyskyh-vydan-dozvolylo-vvozyty-derjkomteleradio-do-ukrayiny-v-2019-roci.html

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Заборона на ввезення російської літератури на територію України діє із кінця 2016 року. Відповідний закон був прийнятий Верховною Радою і підписаний колишнім президентом України Петром Порошенком. Проте, закон стосується лише антиукраїнської літератури, тому щорічно Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) розширює перелік дозволених до ввезення до України російських видань.

Так, на даний час у переліку дозволеної до ввезення до України російської літератури знаходиться 15,131 тис. видань. Із них 4,314 тис. було дозволено ввозити до України в 2019 році, повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

До переліку даної літератури входять твори російської класики, а також книги іноземних авторів, перекладені на російську мову.

Так, у 2019 році на територію України було ввезено 27,4 млн. примірників літературної продукції.

Слід нагадати, що в 2018 році Держкомтелерадіо дозволило ввозити до України 14,5 тис. російських видань.