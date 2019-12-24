ГБР расследует действия спасателей из-за пожара на Луганщине. Фото: ДБР

https://racurs.ua/n131238-smertelnyy-pojar-v-internate-na-luganschine-gbr-otkrylo-proizvodstvo-protiv-rabotnikov-gschs.html

Ракурс

Государственное бюро расследований проверяет действия сотрудников Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

ГБР открыло дело против работников ГСЧС из-за пожара в психоневрологическом интернате Старобельска, в результате которого погибли четыре человека. Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГСЧС области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем заведения. По версии следствия, действия должностных лиц могли привести к гибели четырех пациентов интерната. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины должностным лицам грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, 22 декабря во Львовской области горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. В результате пожара погибло четыре человека, еще три получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу Старобельска.