ДБР розслідує дії рятувальників через пожежу на Луганщині. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n131238-smertelna-pojeja-v-internati-na-luganschyni-dbr-vidkrylo-provadjennya-proty-pracivnykiv-dsns.html

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Державне бюро розслідувань перевіряє дії співробітників Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Луганській області.

ДБР відкрило справу проти працівників ДСНС через пожежу в психоневрологічному інтернаті Старобільська, внаслідок якої загинули четверо осіб. Слідство надасть оцінку діям посадовців ДСНС області, які попередньо здійснювали нагляд і перевірку функціонування аварійно-рятувальних систем закладу. За версією слідства, дії посадовців могли призвести до загибелі чотирьох пацієнтів інтернату. Про це 24 грудня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, 22 грудня у Львівській області горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Внаслідок пожежі загинуло четверо осіб, ще троє дістали тілесні ушкодження й були госпіталізовані до лікарні Старобільська.