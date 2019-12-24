Суд розглядає апеляцію на арешт Юлії Кузьменко. Фото: ukrainianwall.com

https://racurs.ua/ua/n131236-vbyvstvo-sheremeta-sud-rozglyadaie-apelyaciu-na-aresht-kuzmenko-translyaciya.html

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Апеляційний суд Києва 24 грудня розглядає скаргу на арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Апеляційну скаргу адвокати Кузьменко подали 18 грудня, захист вважає, що ухвала про запобіжний захід прийнята з порушенням вимог кримінального процесуального закону. Суд повинен був розглянути апеляцію ще 20 грудня, але тоді не з’явилися представники сторони обвинувачення.

Того дня прихильники Кузьменко почали протестувати проти затягування розгляду її апеляції. День у суді завершився силовим видворенням підозрюваної із зали суду та сутичками силовиків із присутніми там активістами.

Як відомо, журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Невідомі замінували і підірвали його автомобіль у центрі Києва. Глава МВС Арсен Аваков 12 грудня повідомив, що у справі про вбивство журналіста затримали сержанта Сил спецоперацій та музикант Андрія Антоненка, медика в «Охматдиті» Юлію Кузьменко. Правоохоронці вважають, що саме 40-річна Кузьменко нібито закладала вибухівку під авто Шеремета.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський райсуд обрав для Кузьменко запобіжний захід — арешт строком на два місяці до 8 лютого 2020 року. Андрій Антоненко перебуватиме в СІЗО теж щонайменше до 8 лютого. У свою чергу, Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого.