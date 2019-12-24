Суд рассматривает апелляцию на арест Юлии Кузьменко. Фото: ukrainianwall.com

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Апелляционный суд Киева 24 декабря рассматривает жалобу на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Апелляционную жалобу адвокаты Кузьменко подали 18 декабря, защита считает, что постановление о мере пресечения принято с нарушением требований уголовного процессуального закона. Суд должен был рассмотреть апелляцию еще 20 декабря, но тогда не явились представители стороны обвинения.

В тот день сторонники Кузьменко начали протестовать против затягивания рассмотрения ее апелляции. День в суде завершился силовым выдворением подозреваемой из зала суда и столкновениями силовиков с присутствующими там активистами.

Как известно, журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. Неизвестные заминировали и взорвали его автомобиль в центре Киева. Глава МВД Арсен Аваков 12 декабря сообщил, что в деле об убийстве журналиста задержали сержанта Сил спецопераций и музыкант Андрея Антоненко, медика в «Охматдете» Юлию Кузьменко. Правоохранители считают, что именно 40-летняя Кузьменко якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета.

Напомним, 13 декабря Печерский райсуд избрал для Кузьменко меру пресечения — арест сроком на два месяца до 8 февраля 2020 года. Андрей Антоненко будет находиться в СИЗО тоже минимум до 8 февраля. В свою очередь, Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.