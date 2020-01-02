Полігон «Широкий лан». Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n131552-na-poligoni-shyrokyy-lan-stalasya-pojeja-ie-postrajdalyy.html

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У Миколаївській області сталася пожежа на полігоні «Широкий лан».

Надзвичайна подія сталася 31 грудня 2019 року близько 05.30 на території наметового містечка 235 міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів. Спалахнув намет, вогонь швидко перекинувся на два інших. Про це 2 січня повідомила прес-служба Міністерства оборони у Facebook.

Внаслідок пожежі згоріло три намети й постраждав військовослужбовець, який отримав опіки. Наразі постраждалий перебуває у шпиталі, лікарі заявляють, що його стан задовільний.

За фактом події проводиться службове розслідування. Причина пожежі наразі невідома, її встановлять експерти.

Нагадаємо, 22 грудня у Львівській області горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Внаслідок пожежі загинуло четверо осіб, ще троє дістали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.