Депутат облсовета угрожал полицейским оружием. Фото: zviazda.by

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В Николаевской области депутат областного совета угрожал пистолетом патрульным полицейским.

В Березанском районе правоохранители остановили автомобиль Toyota, водитель которого совершил обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу. Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет и начал угрожать, что начнет стрелять. Инцидент случился 24 декабря, сообщила сегодня пресс-служба областного управления полиции.

Свои действия депутат аргументировал тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. Документы он предъявлять не хотел и начал убегать. Полицейские настигли нарушителя и заблокировали его машину.

На водителя патрульные полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 122−2 (невыполнение водителями требований об остановке) и ч. 2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Прокуратура сегодня сообщила депутату о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Местное издание пишет, что речь идет о депутате от «Оппозиционного блока» Вадиме Олабине.

Напомним, 23 декабря в Днепре задержали преступную группу. Правоохранители подозревают, что члены группировки в 2018 году взорвали автомобиль.