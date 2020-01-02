Елка 2020: города Украины похвастались своими новогодними красавицами / Фото: Facebook КМДА

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Киев в 2020 году украшает 30-метровая праздничная елка, собранная из 400-ти сосен. Новогоднее дерево на Софийской площади украшает 750 игрушек и более 3 км гирлянд. На украшения главной елки страны власти израсходовали 2,7 млн грн. В 2020 году киевская елка вошла в топ-5 самых красивых в Европе.

Помимо украинской елки, по данным портала European Best Destinations, в пятерку лучших также вошли елки Праги, Вильнюса, Кельна и Страсбурга.

Тем временем в Харькове установлена самая высокая елка Украины — 40,5 м. Ее украсили световыми кристаллами, звездой, шарами, бусами и стробоскопами. Также возле елки красуется дом Деда Мороза за 6 млн грн. А подвески-иллюминации и другие украшения стоили бюджету города более 70 млн грн.

Главную елку Винницы украсили 60-сантиметровыми шишками в золотистых тонах. Новогодняя красавица обошлась городу в 196 тыс грн: за эти деньги для отделки металлического каркаса приобрели 321 живую ель. Высота елки составляет 29 м, а вес — более 75 т. Кроме того, Винницкая елка установила украинский рекорд как самая высокая металлоконструкция в форме новогодней елки с вращающимся механизмом, который не имеет аналогов в Украине.

Львов получил 17,5-метровою елку в подарок от одной из местных компаний. Ее украсили множеством гирлянд.

В Черновцах в 2020 году новогодний символ высотой 27 м достался в подарок от местного жителя. Аналогично было и в Ровно — там 23-метровую елку возрастом 55 лет городу пожертвовала частная компания, во дворе которой она росла.

В Одессе сияет 20-метровая новогодняя красавица. Изюминкой убранства елки стал дюролайт — прозрачный шнур со светодиодами внутри.