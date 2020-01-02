Ялинка 2020: міста України похизувалися своїми новорічними красунями / Фото: Facebook КМДА

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Київ у 2020 році прикрашає 30-метрова святкова ялинка, зібрана із 400-ти сосен. Новорічне дерево на Софійській площі прикрашає 750 іграшок та понад 3 км гірлянд. На прикраси головної ялинки країни влада витратила 2,7 млн грн. У 2020 році київська ялинка увійшла в топ-5 найкрасивіших в Європі.

Окрім української ялинки, за інформацією порталу European Best Destinations, до п’ятірки кращих також увійшли ялинки Праги, Вільнюса, Кельна і Страсбурга.

Тим часом в Харкові встановлено найвищу ялинку України — 40,5 м. Її прикрасили світловими кристалами, зіркою, кулями, намистом і стробоскопами. Також біля ялинки красується будинок Діда Мороза за 6 млн грн. А підвіски-ілюмінації й інші прикраси коштували бюджету міста понад 70 млн грн.

Головну ялинку Вінниці прикрасили 60-сантиметровими шишками в золотистих тонах. Новорічна красуня обійшлася місту у 196 тис грн: на ці кошти для обробки металевого каркасу придбали 321 живу ялину. Висота ялинки становить 29 м, а вага — понад 75 т. Окрім того, вінницька ялинка встановила український рекорд як найвища металоконструкція у формі новорічної ялинки з обертовим механізмом, який не має аналогів в Україні.

Львів отримав 17,5-метрову ялинку в подарунок від однієї з місцевих компаній. Її прикрасили безліччю гірлянд.

У Чернівцях в 2020 році новорічний символ висотою 27 м дістався в подарунок від місцевого жителя. Аналогічно було і в Рівному — там 23-метрову ялинку віком 55 років місту пожертвувала приватна компанія, в дворі якої вона росла.

В Одесі сяє 20-метрова новорічна красуня. Родзинкою оздоблення ялинки став дюролайт — прозорий шнур зі світлодіодами всередині.