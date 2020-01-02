Займання тепловозу. Фото: ovosti-n.org

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Займання тепловозу пасажирського потягу «Харків — Херсон» відбулося сьогодні, 2 січня 2020 року, поблизу станції Любине Снігурівського району Миколаївської області.

З вогнем боролися вогнеборці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Миколаївській області та співробітники місцевої пожежної охорони «Первомайське», повідомляє прес-служба ДСНС.

Спочатку пожежу намагалися усунути за допомогою вогнегасників машиніст, помічник машиніста і провідники потягу. Однак їх спроби були безуспішними.

Пожежники швидко ліквідували пожежу на площі 10 кв. м. Було встановлено, що причиною загоряння стало коротке замикання високовольтної камери однієї із секцій тепловоза.

Тепловоз був відчеплений від вагонів потягу і переміщений на безпечну відстань. У результаті пожежі ніхто не постраждав.