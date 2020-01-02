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Займання тепловозу. Фото: ovosti-n.org

Займання пасажирського потягу в Миколаївській області ліквідовано — ДСНС (ФОТО)

2 січ 2020, 16:06
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Займання тепловозу пасажирського потягу «Харків — Херсон» відбулося сьогодні, 2 січня 2020 року, поблизу станції Любине Снігурівського району Миколаївської області.

З вогнем боролися вогнеборці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Миколаївській області та співробітники місцевої пожежної охорони «Первомайське», повідомляє прес-служба ДСНС.

Ліквідація загоряння тепловозу пасажирського потягу «Харків - Херсон». Фото: ДСНС

Спочатку пожежу намагалися усунути за допомогою вогнегасників машиніст, помічник машиніста і провідники потягу. Однак їх спроби були безуспішними.

Ліквідація загоряння тепловозу пасажирського потягу «Харків - Херсон». Фото: ДСНС

Пожежники швидко ліквідували пожежу на площі 10 кв. м. Було встановлено, що причиною загоряння стало коротке замикання високовольтної камери однієї із секцій тепловоза.

Тепловоз був відчеплений від вагонів потягу і переміщений на безпечну відстань. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Джерело: Ракурс


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