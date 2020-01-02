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Ракурс
Возгорание тепловоза. Фото: ovosti-n.org

Возгорание пассажирского поезда в Николаевской области ликвидировано — ГСЧС (ФОТО)

2 янв 2020, 16:06
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Возгорание тепловоза пассажирского поезда «Харьков — Херсон» произошло сегодня, 2 января 2020 года, вблизи станции Любино Снигиревского района Николаевской области.

С огнем вели борьбу прибывшие на место чрезвычайного происшествия пожарные Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Николаевской области и сотрудники местной пожарной охраны «Первомайское», сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ликвидация возгорания тепловоза пассажирского поезда «Харьков - Херсон». Фото: ГСЧС

Первоначально пожар пытались устранить с помощью огнетушителей машинист, помощник машиниста и проводники поезда. Однако их попытки были безуспешными.

Ликвидация возгорания тепловоза пассажирского поезда «Харьков - Херсон». Фото: ГСЧС

Пожарные быстро ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание высоковольтной камеры одной из секций тепловоза.

Тепловоз был отсоединен от вагонов поезда и перемещен на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

Источник: Ракурс


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