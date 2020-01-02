Возгорание тепловоза. Фото: ovosti-n.org

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Возгорание тепловоза пассажирского поезда «Харьков — Херсон» произошло сегодня, 2 января 2020 года, вблизи станции Любино Снигиревского района Николаевской области.

С огнем вели борьбу прибывшие на место чрезвычайного происшествия пожарные Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Николаевской области и сотрудники местной пожарной охраны «Первомайское», сообщает пресс-служба ГСЧС.

Первоначально пожар пытались устранить с помощью огнетушителей машинист, помощник машиниста и проводники поезда. Однако их попытки были безуспешными.

Пожарные быстро ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание высоковольтной камеры одной из секций тепловоза.

Тепловоз был отсоединен от вагонов поезда и перемещен на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.