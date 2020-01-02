Депутат облради погрожував поліцейським зброєю. Фото: zviazda.by

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У Миколаївській області депутат обласної ради погрожував пістолетом патрульним поліцейським.

У Березанському районі правоохоронці зупинили автомобіль Toyota, водій якого здійснив обгін патрульного автомобіля, перетнувши суцільну смугу. Коли поліцейські підійшли до транспортного засобу, водій, сидячи у салоні, дістав пістолет й почав погрожувати, що почне стріляти. Інцидент трапився 24 грудня, повідомила сьогодні прес-служба обласного управління поліції.

Свої дії депутат аргументував тим, що він невпевнений, що з ним спілкується співробітник поліції. Документи він пред’являти не хотів й почав втікати. Поліцейські наздогнало порушника й заблокували його машину.

На водія патрульні поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 122−2 (невиконання водіями вимог про зупинку) та ч. 2 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Пістолет, попередньо травматичної дії, правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Прокуратура сьогодні повідомила депутату про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Місцеве видання пише, що мова йде про депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Олабіна.

Нагадаємо, 23 грудня у Дніпрі затримали злочинну групу. Правоохоронці підозрюють, що члени угрупування у 2018 році підірвали автомобіль.