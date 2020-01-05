«Нафтогаз» и «Газпром» в январе должны уведомить Стокгольмский арбитраж о мировом соглашении

Нафтогаз и Газпром. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n131641-naftogaz-i-gazprom-v-yanvare-doljny-uvedomit-stokgolmskiy-arbitraj-o-mirovom-soglashenii.html

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«Нафтогаз» и «Газпром» в январе должны будут уведомить Стокгольмский арбитраж о заключении мирового соглашения, которое предусматривает отзыв всех претензий по контрактам на транзит и поставку газа, действовавших с 2009 года по 2019 год.

Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

Как известно, предыдущий десятилетний контракт закончился 31 декабря 2019 года, а 30 декабря 2019 года стороны подписали новый договор о транзите российского газа в Европу через Украину.

В этот же день стороны заключили мировое соглашение, которое предусматривает обоюдный отказ от претензий по контрактам 2009 года. Теперь стороны должны уведомить Стокгольмский арбитраж об отзыве исков.

Напомним, что по решению Стокгольмского арбитража от 29 февраля 2018 года «Газпром» обязан был выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долл. С 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. «Газпром» погасил данный долг 27 декабря 2019 года, сумма которого с учетом пени составила 2,9 млрд долл.