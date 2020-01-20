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Ракурс
«Минер» моста Метро. Фото: УНИАН

«Минера» моста Метро отправили в психбольницу

20 янв 2020, 17:51
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«Минер» моста Метро Алексей Белько теперь будет находиться в психиатрической больнице под наблюдением врачей. Решение об изменении меры пресечения для подозреваемого вынес Днепровский районный суд Киева 20 января 2020 года, удовлетворив ходатайство прокуратуры города Киева.

Подозреваемый будет содержаться в условиях, исключающих опасное поведение, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Судебно-психиатрической экспертизой установлено, что психическое состояние мужчины на момент совершения уголовного преступления не позволяло ему осознавать свои действия и руководить ими.

По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние подозреваемого не изменилось, в связи с чем, ему требуются принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

Как ранее писал «Ракурс», 20 сентября 2019 года Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. грн. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

Источник: Ракурс


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