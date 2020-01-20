Максим Микитась. Фото: Comments.UA

https://racurs.ua/n132348-mikitasya-otpustil-v-london-zamestitel-glavy-sap-dokument.html

Ракурс

Подозреваемый в многомиллионных махинациях с недвижимостью Нацгвардии бывший нардеп Максим Микитась пытался улететь в Лондон. Скандальный экс-депутат был снят с рейса сотрудниками Государственной пограничной службы. Как оказалось, Микитась летел в Лондон на основании письма, подписанного первым заместителем руководителя Специализированной антикоррупуционной прокуратуры (САП) Максимом Грищуком.

Скриншот данного письма опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Антон Поляков.

В письме указано, что САП не возражает против выезда Микитася за пределы Украины с 20 по 24 января 2020 года. Микитасю разрешено отправиться в Великобританию для прохождения лечения. На указанный срок бизнесмену возвращается загранпаспорт гражданина Украины.

Вернуть паспорт САП Микитась обязан до 25 января 2020 года.

Как известно, Микитась должен был носить электронный браслет до 14 февраля 2020 года. Когда бывшего нардепа снимали с рейса, электронного браслета у него не оказалось.

Источники «Украинской правды» в правоохранительных органах подтвердили, что Микитась получил разрешительное письмо с подписью заместителя главы САП Грищука, но впоследствии Грищук отменил данное разрешение.

Согласно последним данным, Микитасю уже надели электронный браслет, а в ближайшее время бизнесмен сдаст и загранпаспорт.