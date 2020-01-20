Сбежавшие из Алькатраса братья Англин и Фрэнк Моррис. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n132347-pobega-iz-alkatrasa-iskusstvennyy-intellekt-identificiroval-turemnyh-beglecov-po-foto-spustya-13.html

Ракурс

Искусственный интеллект нашел фото братьев Англин, совершивших знаменитый побег из американской тюрьмы Алькатрас в 1962 году. Фото было сделано в Бразилии через 13 лет после побега.

Самообучающаяся программа визуального распознавания лиц ирландской компании Identv обработала огромный массив данных и обнаружила сбежавших Джона и Кларенса Англин на фото, сделанном в Бразилии спустя 13 лет после побега. Искусственный интеллект считает, что на фото изображены беглецы с точностью 99,7%, пишет The Irish Business Post.

На фото запечатлены двое длинноволосых мужчин в солнцезащитных очках. Один из них блондин, другой — брюнет.

Директор компании-разработчика Марк Хью надеется, что в будущем программу можно будет использовать для поиска людей. Сейчас, по его словам, используемый алгоритм напоминает технологию сравнения отпечатков пальцев.

Как известно, побег из тюрьмы Алькатрас состоялся 11 июня 1962 года. Помимо братьев Джона и Кларенса Энглин, тогда сбежал еще один преступник — Фрэнк Моррис. Сама тюрьма находилась на удаленном острове и функционировала с 1934 по 1963 года. Она считалась одной из самых защищенных тюрем Соединенных Штатов Америки.

Судьба всех сбежавших остается неизвестной. Никто из них до сих пор не пойман, а уголовное дело не закрыто. Его закроют только тогда, когда всем троим исполнится 100 лет.

Как писал «Ракурс», ранее текст, написанный искусственным интеллектом, впервые в истории защитили авторским правом.