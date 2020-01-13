Авторское право впервые признали искусственным интеллектом, фото: flickr-Mike MacKenzie

https://racurs.ua/n131975-avtorskoe-pravo-vpervye-priznali-iskusstvennym-intellektom.html

Ракурс

Текст, написанный искусственным интеллектом, впервые в истории защитили авторским правом.

Соответствующее решение принял суд в Китае. Об этом сообщает государственная служба новостей Китая China News Service.

Название искусственного интеллекта — Dreamwriter. Технология разработана специалистами компании Tencent. Алгоритм уже несколько лет пишет статьи о финансах и бизнесе. Компания Yingxun Technology Company скопировала в 2019 году одну из его работ. В публикации они отметили, что у текста нет автора и он создан автоматически.

Инстанция постановила, что тезисы и формулировки в статье являются оригинальными. Материал, по мнению суда, можно считать произведением, на которое распространяется авторское право.

Эксперты Yingxun Technology Company со своего сайта уже удалили статью. Теперь они должны выплатить владельцу искусственного интеллекта 217 долл. штрафа.

Ранее сообщалось, что в 2020 году искусственный интеллект допишет десятую симфонию немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Нейросеть проанализировала все его произведения.