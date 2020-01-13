Авторське право вперше визнали за штучним інтелектом, фото: flickr-Mike MacKenzie

https://racurs.ua/ua/n131975-avtorske-pravo-vpershe-vyznaly-za-shtuchnym-intelektom.html

Ракурс

Текст, написаний штучним інтелектом, вперше в історії захистили авторським правом.

Відповідне рішення прийняв суд в Китаї. Про це повідомляє державна служба новин Китаю China News Service.

Dreamwriter — назва штучного інтелекту. Технологію розробили фахівці компанії Tencent. Алгоритм вже кілька років пише статті про фінанси та бізнес. Компанія Yingxun Technology Company скопіювала у 2019 році одну з його робіт. В публікації вони зазначили, що текст не має автора і створений автоматично.

Інстанція постановила, що тезиси і формулювання у статті є оригінальними. Матеріал, на думку суду, можна вважати твором, на який поширюється авторське право.

Експерти Yingxun Technology Company зі свого сайту вже видалили статтю. Тепер вони повинні виплатити власнику штучного інтелекту 217 дол. штрафу.

Раніше повідомлялось, що у 2020 році штучний інтелект допише десяту симфонію німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Нейромережа проаналізувала усі його твори.