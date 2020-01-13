Алексей Гончарук. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n131974-na-tamojne-zarabotali-vse-skanery-goncharuk.html

Ракурс

На пунктах пропуска украинской таможни заработали все сканеры по выявлению контрабанды. Благодаря этому, время проверки грузового транспорта сократится до 10 минут.

Сканеры заработали по распоряжению премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Премьер-министр сообщил, что сегодня сканер для грузового транспорта заработал в пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск». Внедрение сканеров не только позволит сократить время проверки грузов, но и поспособствует искоренению коррупции на таможне.

Сканирование грузов происходит без участия сотрудников таможни.

Гончарук заявил, что проверка грузов на пункте пропуска «Чоп» сократилась до 7 минут, а раньше на это уходило 3−4 часа.

Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Государственной таможенной службы Украины в электронном виде.

Гончарук считает, что внедрение сканеров позволит значительно увеличить поступления в государственный бюджет.

В настоящее время сканеры успешно работают на пунктах пропуска в Ягодине, Раве-Русской, Краковце, Шегинях, Порубном, Ужгороде и Чопе.