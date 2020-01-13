Олексій Гончарук. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n131974-na-mytnyci-zapracuvaly-vsi-skanery-goncharuk.html

Ракурс

На пунктах пропуску української митниці запрацювали всі сканери з виявлення контрабанди. Завдяки цьому, час перевірки вантажного транспорту скоротиться до 10 хвилин.

Сканери запрацювали завдяки розпорядженню прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Про це чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі.

Прем'єр-міністр заявив, що сьогодні сканер для вантажного транспорту запрацював у пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Впровадження сканерів не тільки дозволить скоротити час перевірки вантажів, а й сприятиме викоріненню корупції на митниці.

Сканування вантажів відбувається без участі співробітників митниці.

Гончарук заявив, що перевірка вантажів на пункті пропуску «Чоп» скоротилася до 7 хвилин, а раніше на це витрачалося 3−4 години.

Сканери автоматично відправляють дані до центрального апарату Державної митної служби України в електронному вигляді.

Гончарук вважає, що впровадження сканерів дозволить значно збільшити надходження до державного бюджету.

Наразі сканери успішно працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Раві-Руській, Краковці, Шегинях, Порубному, Ужгороді та Чопі.