Фонд развития сельских территорий заработает в Украине, фото: pixabay

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Фонд развития сельских территорий запустят в Украине.

Его начнут наполнять доходами от реализации сельскохозяйственной земли, которая находится в государственной и коммунальной собственности. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Организация будет заниматься конкретными задачами. Средства пойдут на финансирование развития инфраструктуры в сельских территориях. Фонд будет отвечать за энергосбережение, образование и медицину в сельской местности.

По словам главы Минэкономразвития Тимофея Милованова, инициатива улучшит ситуацию в экономике. Реализация государственных программ развития малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей поможет осуществить наработки, которые давно планирует правительство.

Как отмечают чиновники, обменные стоимость гектара земли после проведения реформы составит 25−30 тыс. Землю позволят приобрести только по безналу.

Ранее сообщалось, что окончательная версия законопроекта предусматривает референдум и 10 тыс. га одному покупателю в одни руки. Иностранцам доступ запретят.