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Итоговая версия законопроекта о земле: референдум и 10 тыс. га в одни руки, фото: pixabay

Рынок земли: окончательная версия законопроекта предусматривает референдум и 10 тыс. га одному покупателю

9 янв 2020, 11:47
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Законопроект о рынке земли получил итоговую версию.

В нем предлагается провести референдум и дать возможность гражданам покупать 10 тыс. га в одни руки. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Законопроект во втором чтении предусматривает предоставление возможности представителям других стран покупать земельные участки только при условии одобрения соответствующей нормы на референдуме. В случае отсутствия поддержки народа право собственности иностранцы не получат.

В документе отмечается, что общая площадь участков сельхозназначения, которую можно получить в одни руки, составляет 10 тыс. га (снижен с 210 тыс. га). То же касается и юрлиц (кроме кредитных учреждений и банков).

Запрещается право собственности в любых случаях (даже при условии одобрения на референдуме):

юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранцы — на земли коммунальной и государственной собственности, а также на земли, которые выделены владельцам паев и находятся ближе 50 км от госграницы Украины;

юрлицам, зарегистрированным в государствах, где не реализуется сотрудничество в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;

юрлицам, участниками или конечным бенефициарам-гражданам Российской Федерации;

физическим и юрлицам, которые находятся в санкционных списках или принадлежат к террористическим организациям;

юрлицам, бенефициары которых зарегистрированы в оффшорных зонах;

юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранные государства;

юрлицам, где невозможно установить конечного бенефициара.

Законодатели предусматривают отсутствие допуска к возможности приобретения права собственности по возмездным договорам при отсутствии определенных документов. Речь идет о подтверждении права происхождения средств или других активов, за счет которых приобретается такое право.

В парламенте разблокировано рассмотрение закона о земле. Все формальные процедуры выполнены. К законопроекту было подано 4018 поправок. По словам политика Алексея Мушака, «реформа века» теперь зависит от власти.

Ранее в правительстве назвали вероятную дату рассмотрения законопроекта о рынке земли. Это может произойти 14 января.

Источник: Ракурс


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