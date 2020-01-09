Рынок земли: окончательная версия законопроекта предусматривает референдум и 10 тыс. га одному покупателюhttps://racurs.ua/n131772-itogovaya-versiya-zakonoproekta-o-zemle-referendum-i-10-tys-ga-v-odni-ruki.htmlРакурс
Законопроект о рынке земли получил итоговую версию.
В нем предлагается провести референдум и дать возможность гражданам покупать 10 тыс. га в одни руки. Документ опубликован на сайте украинского парламента.
Законопроект во втором чтении предусматривает предоставление возможности представителям других стран покупать земельные участки только при условии одобрения соответствующей нормы на референдуме. В случае отсутствия поддержки народа право собственности иностранцы не получат.
В документе отмечается, что общая площадь участков сельхозназначения, которую можно получить в одни руки, составляет 10 тыс. га (снижен с 210 тыс. га). То же касается и юрлиц (кроме кредитных учреждений и банков).
Запрещается право собственности в любых случаях (даже при условии одобрения на референдуме):
юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранцы — на земли коммунальной и государственной собственности, а также на земли, которые выделены владельцам паев и находятся ближе 50 км от госграницы Украины;
юрлицам, зарегистрированным в государствах, где не реализуется сотрудничество в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;
юрлицам, участниками или конечным бенефициарам-гражданам Российской Федерации;
физическим и юрлицам, которые находятся в санкционных списках или принадлежат к террористическим организациям;
юрлицам, бенефициары которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранные государства;
юрлицам, где невозможно установить конечного бенефициара.
Законодатели предусматривают отсутствие допуска к возможности приобретения права собственности по возмездным договорам при отсутствии определенных документов. Речь идет о подтверждении права происхождения средств или других активов, за счет которых приобретается такое право.
В парламенте разблокировано рассмотрение закона о земле. Все формальные процедуры выполнены. К законопроекту было подано 4018 поправок. По словам политика Алексея Мушака, «реформа века» теперь зависит от власти.
Ранее в правительстве назвали вероятную дату рассмотрения законопроекта о рынке земли. Это может произойти 14 января.