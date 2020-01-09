Авиакатастрофа в Иране: в СНБО рассматривают четыре версии

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В ходе расследования авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» близ аэропорта в Тегеране предварительно рассматривается четыре версии. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, государственная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» уже прибыла в Тегеран.

Изучаем версию поражения украинского «Боинга» зенитной ракетой российского ЗРК «Тор» и намерены искать обломки ракеты, — сообщил Данилов, пишет в Фейсбук журналист Цензор. Нет Юрий Бутусов, уточняя, что информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет.

В числе других версий секретарь СНБО назвал столкновение с беспилотным летательным аппаратом либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Сейчас в Тегеране работает группа украинских экспертов в составе 45 человек. Украинская сторона принимает участие в совещании представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО — международной организации гражданской авиации.

Кроме этого, известно, что украинская комиссия согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, где намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор», а также участия в расшифровке бортовых самописцев самолета.

Ранее сегодня специалисты Агентства гражданской авиации Ирана обнародовали свои первые выводы об авиакатастрофе самолета МАУ близ Тегерана. Они считают, что украинский самолет загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. Также глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отметил, что найденные бортовые самописцы с регистратором полетов (FDR) и диктофоном из кабины (CVR) были переданы группе по расследованию авиапроисшествий. Остальные части и обломки воздушного судна собраны и доставлены в безопасное место.

По данным специалистов, черные ящики были повреждены в результате авиакатастрофы и пожара, поэтому часть записей, вероятно, утеряна. Известно, что «Боинг» сначала набрал высоту около 2500 м, затем информация о нем исчезла с экранов радаров, после чего он столкнулся с землей. Пилот не присылал никаких радиосообщений. По данным очевидцев, огонь охватил самолет еще в воздухе, а после столкновения с землей произошел взрыв. Иранская сторона считает, что сильный взрыв и пожар произошел из-за того, что самолет был полностью заправлен топливом.

Первое столкновение самолета с землей произошло в зоне парка развлечений. После этого наблюдались другие столкновения вдоль траектории движения самолета.

Утром 8 января неподалеку международного аэропорта имени имама Хомейни в столице Ирана потерпел крушение лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждан Украины, Ирана, Канады, Германии, Швеции, Великобритании и Афганистана. Все они погибли.