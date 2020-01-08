Авиакатастрофа в Иране: что известно о погибших сотрудниках МАУ и пассажирах

https://racurs.ua/n131747-prekrasnye-piloty-uchenye-studenty-chto-izvestno-o-jertvah-aviakatastrofy-v-nebe-nad-iranom.html

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране унесла жизни 167-ми пассажиров и девяти членов экипажа. На рейс из Тегерана в Киев зарегистрировались 11 граждан Украины (двое пассажиров и девять членов экипажа), 63 граждан Канады, 82 иранца, 10 шведов, четверо граждан Афганистана, трое немцев и трое британцев. Появилась новая информация об украинцах — пилотах и бортпроводниках, а также пассажирах самолета Вoeing 737−800.

Экипаж. Прекрасные пилоты. Я летал с каждым из них. И за каждого уверен, как в самом себе. Леша — замечательный инструктор, обучивший десятки наших вторых пилотов и командиров. Володя — опытный командир с более чем 10 тыс. часов налета, восемь лет командир МАУ. Сергей — в прошлом командир «Блакитної стежі», подразделения Военно-Транспортной авиации Украины, как гражданский пилот освоил Вoeing-767 и Boeing-737. Мастер своего дела, — пишет в Фейсбук коллега погибших Iurii Truepilot.

По его словам, пилоты, по иронии судьбы, летали в сложном горном аэродроме Тегерана, и «уже чувствовали себя там, как дома». Он уточнил, что ранее пилоты без проблем справлялись с тяжелыми отказами двигателя на взлете и максимально сложными погодными условиями.

Владимир Гапоненко. Командир экипажа. У него осталось двое детей. Учился в Летной академии Национального авиационного университета в Кропивницком. Его супруга Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится ради детей.

Алексей Наумкин. Инструктор. 12 тысяч часов налета.

Сергей Хоменко. Второй пилот. 7,6 тыс. часов налета.

Екатерина Статник. Бортпроводник. 27 лет. На ее странице в Instagram оставляют соболезнования.

Мама погибшего старшего стюарта Игоря Матькова сообщила, что сын много лет работал в МАУ.

Ему 34 года. У него не было семьи, мы с отцом его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейсы туда были вечерние, а утром обратно. Говорит, я мама утром буду. И в 6.00 утра дочь звонит из Америки и спрашивает, на каком рейсе Игорь полетел? Я говорю в Тегеран. Она говорит: «Украинские авиалинии там разбились», — сказала мама Игоря.

Мария Микитюк. Бортпроводник. 24 года. Училась в НАУ в 2012—2018 годах. Маша родом из Ивано-Франковска. Любила небо и очень гордилась своей работой. Четыре дня назад девушка выложила в Инстаграм свое фото у новогодней елки. На нем она улыбается и спрашивает: «Кому рассказать стишок?»

Валерия Овчарук работала бортпроводницей авиакомпании МАУ с 2015 года. В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве.

Денис Лыхно. Бортпроводник. Учился в НАУ в 2012—2018 годах. Работал в МАУ всего полгода, но запомнился многим коллегам.

Пассажиры

Помимо членов экипажа известно, что в катастрофе погибли студенты и выпускники иранского технологического университета города Шариф. По данным государственного СМИ Ирана, на борт самолета поднялись 13 выпускников университета. Однако это не полная информация, работники университета еще будут ее дополнять.

Елена Малахова. Директор авиакомпании ООО «Скайавиатранс». Известно, что компания занималась перевозкой грузов. Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет, по официальной версии, вез гуманитарный груз из Анкары.

Форуг Хадеме было 39 лет. Ее докторская диссертация помогла получить новые знания о смертельном паразитарном заболевании висцеральном лейшманиозе. Утром 8 января она возвращалась из Тегерана в Виннипег (Канада), где работала над проектом по развитию академического обмена между учеными разных стран, пишет ВВС.

Захра Нагиби училась в аспирантуре в университете Виндзора (Канада). Она разрабатывала новые модели развития сельского хозяйства в закрытых помещениях. Среди погибших также было несколько сотрудников международных организаций. Например, Фарзана Надери вела проект по развитию пчеловодства в Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Некоторые летели целыми семьями.

Семья Мусави — отец Педро, мать Мойган и двое их детей — Дарья и Дорина — возвращались из Тегерана в Эдмонтон после новогодних каникул.

Также известно, что гражданин Великобритании Мохаммад Реза Кадхода-Заде управлял клининговой компанией, друзья и соседи описали его как «тихого, вежливого и милого» человека.

Второй погибший — 35-летний Саид Тахмасеби Хадемсади — работал инженером в строительной фирме.

Сэм Зокай, 42 года, был инженером в компании BP. Все граждане Британии использовали рейс «Тегеран — Киев» как стыковочный по дороге в Лондон.