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Авиакатастрофа в Иране: что известно о погибших сотрудниках МАУ и пассажирах

Прекрасные пилоты, ученые, студенты: что известно о жертвах авиакатастрофы в небе над Ираном (ФОТО)

8 янв 2020, 17:00
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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране унесла жизни 167-ми пассажиров и девяти членов экипажа. На рейс из Тегерана в Киев зарегистрировались 11 граждан Украины (двое пассажиров и девять членов экипажа), 63 граждан Канады, 82 иранца, 10 шведов, четверо граждан Афганистана, трое немцев и трое британцев. Появилась новая информация об украинцах — пилотах и бортпроводниках, а также пассажирах самолета Вoeing 737−800.

Экипаж. Прекрасные пилоты. Я летал с каждым из них. И за каждого уверен, как в самом себе. Леша — замечательный инструктор, обучивший десятки наших вторых пилотов и командиров. Володя — опытный командир с более чем 10 тыс. часов налета, восемь лет командир МАУ. Сергей — в прошлом командир «Блакитної стежі», подразделения Военно-Транспортной авиации Украины, как гражданский пилот освоил Вoeing-767 и Boeing-737. Мастер своего дела, — пишет в Фейсбук коллега погибших Iurii Truepilot.

Авиакатастрофа в Иране: что известно о погибших сотрудниках МАУ и пассажирах

По его словам, пилоты, по иронии судьбы, летали в сложном горном аэродроме Тегерана, и «уже чувствовали себя там, как дома». Он уточнил, что ранее пилоты без проблем справлялись с тяжелыми отказами двигателя на взлете и максимально сложными погодными условиями.

Володимир Гапоненко / Фото: Фейсбук

Владимир Гапоненко. Командир экипажа. У него осталось двое детей. Учился в Летной академии Национального авиационного университета в Кропивницком. Его супруга Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится ради детей.

Олексій Наумкін / Фото: Фейсбук

Алексей Наумкин. Инструктор. 12 тысяч часов налета.

Сергей Хоменко. Второй пилот. 7,6 тыс. часов налета.

Катерина Статнік / Фото: Інстаграм

Екатерина Статник. Бортпроводник. 27 лет. На ее странице в Instagram оставляют соболезнования.

Мама погибшего старшего стюарта Игоря Матькова сообщила, что сын много лет работал в МАУ.

Ігор Матьков

Ему 34 года. У него не было семьи, мы с отцом его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейсы туда были вечерние, а утром обратно. Говорит, я мама утром буду. И в 6.00 утра дочь звонит из Америки и спрашивает, на каком рейсе Игорь полетел? Я говорю в Тегеран. Она говорит: «Украинские авиалинии там разбились», — сказала мама Игоря.

Марія Микитюк / Фото: Інстаграм

Марія Микитюк / Фото: Інстаграм

Мария Микитюк. Бортпроводник. 24 года. Училась в НАУ в 2012—2018 годах. Маша родом из Ивано-Франковска. Любила небо и очень гордилась своей работой. Четыре дня назад девушка выложила в Инстаграм свое фото у новогодней елки. На нем она улыбается и спрашивает: «Кому рассказать стишок?»

Валерія Овчарук / Фото: Інстаграм

Валерія Овчарук / Фото: Інстаграм

Валерія Овчарук / Фото: Інстаграм

Валерия Овчарук работала бортпроводницей авиакомпании МАУ с 2015 года. В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве.

Денис Лихно

Денис Лыхно. Бортпроводник. Учился в НАУ в 2012—2018 годах. Работал в МАУ всего полгода, но запомнился многим коллегам.

Пассажиры

Помимо членов экипажа известно, что в катастрофе погибли студенты и выпускники иранского технологического университета города Шариф. По данным государственного СМИ Ирана, на борт самолета поднялись 13 выпускников университета. Однако это не полная информация, работники университета еще будут ее дополнять.

Олена Малахова / Фото: ЗМІ

Елена Малахова. Директор авиакомпании ООО «Скайавиатранс». Известно, что компания занималась перевозкой грузов. Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет, по официальной версии, вез гуманитарный груз из Анкары.

Форуг Хадем / Фото: ВВС

Форуг Хадеме было 39 лет. Ее докторская диссертация помогла получить новые знания о смертельном паразитарном заболевании висцеральном лейшманиозе. Утром 8 января она возвращалась из Тегерана в Виннипег (Канада), где работала над проектом по развитию академического обмена между учеными разных стран, пишет ВВС.

Захра Нагібі / Фото: ВВС

Захра Нагиби училась в аспирантуре в университете Виндзора (Канада). Она разрабатывала новые модели развития сельского хозяйства в закрытых помещениях. Среди погибших также было несколько сотрудников международных организаций. Например, Фарзана Надери вела проект по развитию пчеловодства в Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Некоторые летели целыми семьями.

Сім'я Мусаві / Фото: ВВС

Семья Мусави — отец Педро, мать Мойган и двое их детей — Дарья и Дорина — возвращались из Тегерана в Эдмонтон после новогодних каникул.

Мохаммад Реза Кадхода-Заде / Фото: DM

Также известно, что гражданин Великобритании Мохаммад Реза Кадхода-Заде управлял клининговой компанией, друзья и соседи описали его как «тихого, вежливого и милого» человека.

Саїд Тахмасебі Хадемсаді / Фото: DM

Второй погибший — 35-летний Саид Тахмасеби Хадемсади — работал инженером в строительной фирме.

Сем Зокало / Фото: DM

Сэм Зокай, 42 года, был инженером в компании BP. Все граждане Британии использовали рейс «Тегеран — Киев» как стыковочный по дороге в Лондон.

Источник: Ракурс


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