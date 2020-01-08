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Авиакатастрофа в Иране: обнародованы имена всех погибших

Авиакатастрофа в Иране: обнародованы имена всех погибших (СПИСОК)

8 янв 2020, 13:57
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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране унесла жизни 167-ми пассажиров и девяти членов экипажа. На рейс из Тегерана в Киев зарегистрировались 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 гражданина Канады, 82 иранца, 10 шведов, четыре гражданина Афганистана, три немца и три британца.

«Международные авиалинии Украины» обнародовали список членов экипажа: в авиакатастрофе погибли пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Иван Хоменко, а также бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме этого, СМИ обнародовали список погибших пассажиров. Министерство иностранных дел и МАУ пока еще не опубликовали официальный список пассажиров, которые зарегистрировались на рейс PS752 и сели на борт самолета. Известно, что два человека, которые приобрели билеты на этот рейс не прибыли.

Авиакатастрофа в Иране: СМИ обнародовали имена всех погибших

ОБНОВЛЕНО. Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших пассажиров.

Напомним, 8 января после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал неподалеку воздушных ворот Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

В МАУ отмечают, что самолет был новым и работал исправно. Также украинская авиакомпания временно приостановила все полеты в Иран. Расследованием катастрофы займется международная комиссия.

Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших пассажиров

Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших пассажиров

Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших пассажиров

Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших пассажиров

Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших пассажиров

Источник: Ракурс


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