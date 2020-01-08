Авиакатастрофа в Иране: обнародованы имена всех погибших

https://racurs.ua/n131736-aviakatastrofa-v-irane-smi-obnarodovali-imena-vseh-pogibshih-spisok.html

Ракурс

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране унесла жизни 167-ми пассажиров и девяти членов экипажа. На рейс из Тегерана в Киев зарегистрировались 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 гражданина Канады, 82 иранца, 10 шведов, четыре гражданина Афганистана, три немца и три британца.

«Международные авиалинии Украины» обнародовали список членов экипажа: в авиакатастрофе погибли пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Иван Хоменко, а также бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме этого, СМИ обнародовали список погибших пассажиров. Министерство иностранных дел и МАУ пока еще не опубликовали официальный список пассажиров, которые зарегистрировались на рейс PS752 и сели на борт самолета. Известно, что два человека, которые приобрели билеты на этот рейс не прибыли.

ОБНОВЛЕНО. Авиакомпания МАУ обнародовала список погибших пассажиров.

Напомним, 8 января после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал неподалеку воздушных ворот Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

В МАУ отмечают, что самолет был новым и работал исправно. Также украинская авиакомпания временно приостановила все полеты в Иран. Расследованием катастрофы займется международная комиссия.